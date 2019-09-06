Роман Павлюченко: Для победы над Шотландией не надо много и быстро бегать - Советский спорт
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06 сентября 2019 13:56ФутболЛипкин Антон

Роман Павлюченко: Для победы над Шотландией не надо много и быстро бегать

Россия сыграет с Шотландией в отборе на Евро-2020.

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко прокомментировал предстоящий матч отборочного турнира Евро-2020 Шотландия – Россия.

«Для победы в этом матче не надо много и быстро бегать, – приводит RT слова Павлюченко. – То есть надо сыграть как «Барселона» – правильно расставиться и не носиться по полю сломя голову. Это должен делать соперник, пытающийся отобрать мяч и теряющий в это время свои силы. Кстати, именно поэтому будет крайне важен первый, быстрый гол».

Напомним, после четырех туров Россия набрала девять очков и занимает второе место в группе I. У Шотландии шесть очков и четвертое место.

Ранее Россия проиграла Бельгии (1:3), после чего победила Казахстан (4:0), Сан-Марино (9:0) и Кипр (1:0).

Матч Шотландия – Россия пройдет 6 сентября на стадионе «Хэмпден Парк». Начало игры – 21:45 (мск).

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