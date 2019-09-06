Артем Дзюба - болельщикам: Друзья, нам нужна ваша поддержка Форвард сборной России Артем Дзюба обратился к болельщикам национальной команды перед матчем с Шотландией, который пройдет в рамках квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года.

«Сегодня - важнейший матч с Шотландией! Друзья, нам нужна ваша поддержка», - написал Дзюба в своем Instagram.

Напомним, что после четырех туров сборная России набрала девять очков и занимает второе место в группе I. У Шотландии шесть очков и четвертое место.

Ранее российская команда проиграла Бельгии (1:3), после чего победила Казахстан (4:0), Сан-Марино (9:0) и Кипр (1:0).

Встреча Шотландия – Россия пройдет 6 сентября на стадионе «Хэмпден Парк». Начало игры – 21:45 (мск). Также в пятницу в группе I сыграют Сан-Марино – Бельгия и Кипр – Казахстан.