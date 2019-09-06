Сборная России сыграет с Шотландией в белой форме Футболисты сборной России выйдут на матч с командой Шотландии, который пройдет в рамках квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года, в белой форме.

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Как отмечает пресс-служба национальной команды, голкипер российской сборной сыграет в желтой футболке.

Напомним, что после четырех туров сборная России набрала девять очков и занимает второе место в группе I. У Шотландии шесть очков и четвертое место.

Ранее российская команда проиграла Бельгии (1:3), после чего победила Казахстан (4:0), Сан-Марино (9:0) и Кипр (1:0).

Встреча Шотландия – Россия пройдет 6 сентября на стадионе «Хэмпден Парк». Начало игры – 21:45 (мск). Также в пятницу в группе I сыграют Сан-Марино – Бельгия и Кипр – Казахстан.