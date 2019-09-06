Андрей Канчельскис: Думаю, игра с Шотландией будет интересной и не скатится в бей-беги Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о предстоящем матче с командой Шотландии, который пройдет в рамках квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года

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- Преимущество будет у шотландцев. Они играют дома, им нужно побеждать, их придут поддержать 50 тысяч человек. Не стоит недооценивать шотландских болельщиков, они сильно влияют на команду. Думаю, игра будет интересная и не скатится в бей-беги, - приводит слова Канчельскиса Sport24.ru.

Напомним, что после четырех туров сборная России набрала девять очков и занимает второе место в группе I. У Шотландии шесть очков и четвертое место.

Ранее российская команда проиграла Бельгии (1:3), после чего победила Казахстан (4:0), Сан-Марино (9:0) и Кипр (1:0).

Встреча Шотландия – Россия пройдет 6 сентября на стадионе «Хэмпден Парк». Начало игры – 21:45 (мск). Также в пятницу в группе I сыграют Сан-Марино – Бельгия и Кипр – Казахстан.