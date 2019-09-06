Дмитрий Мичков: Игнашевич предложил работать в «Торпедо», и я согласился Тренер «Торпедо» Дмитрий Мичков рассказал о том, как получил приглашение прийти в московскую команду.

- Я в принципе давно хотел стать тренером. Но у меня не было даже никаких наметок, чтобы куда-то устроиться. Желающих намного больше, чем мест: 80-90 % человек даже с этими лицензиями сидят без работы. А кого-то о чем-то просить я не хотел.

А затем возникло предложение от Сереги (Игнашевича), и я особо не раздумывал. Было понятно, что такой шанс выпадает нечасто. Он предложил, я согласился и сразу, как стало можно, подал документы. Мы разговаривали зимой, а ближайший набор был в июне.

- Значит, зимой он позвонил и сказал: «Дима...»

- Нет, мы встретились с ним случайно. В минувшем январе, впервые с момента выпуска, мы собрались выпускниками «Торпедо» 1979 года. Сначала поиграли в футбол, потом посидели в ресторане пообщались. Там и пересеклись.

- И он такой: «Слушай, есть идея...»

- Ну, там мы просто поговорили. Но он перезвонил мне уже через пару дней, да, - цитирует Мичкова «Собеседник».