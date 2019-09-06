Дмитрий Мичков: Моуринью с того момента, как возглавил «Реал», стал деградировать Тренер «Торпедо» Дмитрий Мичков поделился мнением о работе португальского специалиста Жозе Моуринью.

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- Моуринью - по мне человек с того момента, как возглавил «Реал», стал деградировать. Мотивация пахать пропала. А послушать футболистов его первого захода в «Челси» - Дрогба, Лэмпард, - они говорили, что знали о любом сопернике все и весь свой недельный тренировочный процесс строили исходя из того, с кем играть. И выходили на поле, уже фактически ведя 2:0. Но с какого-то момента он подзабил на все это. Корона выросла. Сначала он работал на имя, потом имя на него.

Провал в «Манчестере» - это как раз как следствие. Все его жалобы на игроков, болельщиков, журналистов - это просто нелепые отмазки. Смотри: они с Гвардиолой пришли примерно в равные условия, даже «Манчестеры» взяли оба. И что год-два спустя представлял из себя «Сити», а что -«Юнайтед» при приблизительно равных вложениях? - рассказал Мичков в интервью «Собеседнику».