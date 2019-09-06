Россию и Казахстан рассудят черногорцы Черногорец Никола Дабанович назначен главным арбитром матча отборочного турнира Евро-2020 между Россией и Казахстаном.

Его ассистентами будут Милован Джукич и Йовица Татар, а Милован Милачич будет резервным рефери.

В среднем 37-летний Дабанович показывает три желтых карточки за матч и назначает пенальти раз в пять игр.

Черногорец обслуживал матчи с участием «Зенита» и молодежной сборной России.

Матч Россия – Казахстан пройдет 9 сентября в Калининграде.