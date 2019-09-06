Россию и Казахстан рассудят черногорцы

Его ассистентами будут Милован Джукич и Йовица Татар, а Милован Милачич будет резервным рефери.
В среднем 37-летний Дабанович показывает три желтых карточки за матч и назначает пенальти раз в пять игр.
Черногорец обслуживал матчи с участием «Зенита» и молодежной сборной России.
Матч Россия – Казахстан пройдет 9 сентября в Калининграде.
Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нет Гостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью. 19.07.2019 10:30 Фигурное катание Волохов Юрий, Ишмеева Неля На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан Валиева упала, но Тутберидзе все равно выиграла. Новый сезон стартовал Первым этапом юниорского Гран-при открылся мировой сезон-2019/20. После короткой программы лидирует 13-летняя россиянка, но не Камила Валиева, а Майя Хромых. 22.08.2019 21:47 Фигурное катание Тигай Лев Не коронуйте Трусову раньше времени. Всесильность женских четверных – это миф В новом сезоне во «взрослых» соревнованиях дебютируют Александра Трусова и Анна Щербакова. Они делают прыжки в четыре оборота, которые… ничего не гарантируют. 09.08.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Нурмагомедов уложился в рамки весовой категории. Это ему далось сложнее, чем Порье Все бойцы карда UFC 242, за исключением Сары Морас уложились в свои весовые категории. Соперница грузинки Лианы Джоджуа была оштрафована на 20 % от суммы гонорара. 06.09.2019 13:00 ММА Лео Елена «Опасаюсь жополизов». Что говорили после матча ЦСКА – «Ак Барс» После победы над «Ак Барсом» (3:2) на вопросы ответили авторы дублей Иржи Секач и Владимир Ткачев, а также главные тренеры соперников. 03.09.2019 23:15 Хоккей Домрачев Владислав, Кузютина Елена «Шахматы» Медведева и юбилей Серены. Чем уже запомнился US Open На Открытом чемпионате США определились полуфиналисты. И в их числе есть один россиянин – Даниил Медведев продолжает свое чудо-лето! «Советский спорт» – о его последних успехах, вылете Федерера и Джоковича и юбилейной победе Серены. 05.09.2019 16:30 Теннис Мысин Николай Станислав Черчесов: Прошлый раз в Глазго меня попросили переодеться В пятницу на арене «Хэмпден Парк» сборная России проведет один из ключевых матчей отборочного турнира Евро-2020. 05.09.2019 18:15 Футбол Сергеев Иван «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий Теперь Медведев – в четверке сильнейших. И на US Open, и в мировом рейтинге Даниил Медведев в четвертьфинале US Open победил Стэна Вавринку, что обеспечило ему и выход в первый полуфинал «Большого шлема» в карьере, и четвертую строчку в рейтинге ATP. 04.09.2019 02:30 Теннис Мысин Николай