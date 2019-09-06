Шотландия – Россия: стартовые составы команд Стали известны стартовые составы сборных Шотландии и России на матч 5-го тура группового этапа квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года.

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Шотландия: Маршалл, О’Доннелл, Робертсон, Малгрю, Купер, МакТоминай, Форрест, МакГинн, МакБарни, Макгрегор, Фрейзер

Россия: Гилерме, Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов, Оздоев, Зобнин, Головин, Жирков, Ионов, Дзюба

Встреча Шотландия – Россия пройдет 6 сентября на стадионе «Хэмпден Парк». Начало игры – 21:45 (мск).

Напомним, что после четырех туров сборная России набрала девять очков и занимает второе место в группе I. У Шотландии шесть очков и четвертое место.