Шотландия – Россия: стартовые составы команд

Шотландия: Маршалл, О’Доннелл, Робертсон, Малгрю, Купер, МакТоминай, Форрест, МакГинн, МакБарни, Макгрегор, Фрейзер
Россия: Гилерме, Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов, Оздоев, Зобнин, Головин, Жирков, Ионов, Дзюба
Встреча Шотландия – Россия пройдет 6 сентября на стадионе «Хэмпден Парк». Начало игры – 21:45 (мск).
Напомним, что после четырех туров сборная России набрала девять очков и занимает второе место в группе I. У Шотландии шесть очков и четвертое место.
Состав @TeamRussia на матч @EuroQualifiers против @ScotlandNT #ШотландияРоссия #НашиПарни pic.twitter.com/cdC6vB6u7q— Сборная России (@TeamRussia) September 6, 2019