Кипр и Казахстан сыграли вничью

Счет открыли гости – на второй минуте отличился Алексей Щеткин. Окончательный результат на 39-й минуте установил Пьерос Сотириу.
Сборная Казахстана с семью очками занимает третье место в группе I. Кипр – с четырьмя очками идет на пятом месте.
Лидирует сборная Бельгии, которая сегодня играет на выезде с Сан-Марино (шестое место), а идущая второй Россия встретится в гостях с Шотландией (четвертое место).
Российского финала не будет. Рублев проиграл в четвертом круге US Open Вы уже размечтались о возможном российском финале на US Open? Увы, Андрей Рублев не смог составить компанию Даниилу Медведеву в восьмерке лучших на Открытом чемпионате США. В четвертом раунде он уступил Маттео Берреттини из Италии – 1:6, 4:6, 6:7 (6:8). 03.09.2019 06:00 Теннис Мысин Николай Секач испортил премьеру Квартальнову ЦСКА одержал волевую домашнюю победу над «Ак Барсом». 03.09.2019 22:00 Хоккей Домрачев Владислав Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нет Гостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью. 19.07.2019 10:30 Фигурное катание Волохов Юрий, Ишмеева Неля Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 24.03.2019 18:30 Биатлон Кузина Наталья Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий Квартальнов чаще всех руководит и побеждает. Всё о тренерах КХЛ Всего в матчах КХЛ за 11-летнюю историю лиги командами руководили 170 тренеров. Из которых 98 наставников провели 50 и более игр. «Советский спорт» представляет подробную статистику тренеров в КХЛ. 03.09.2019 09:00 Хоккей Жидков Владимир Главный соперник Хабиба – сам Хабиб. Что может помешать Нурмагомедову в бою против Порье Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко уверен, что американец Дастин Порье намного опаснее Конора Макгрегора. Чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову будет не так просто его сломить. 05.09.2019 21:15 ММА Ващенко Сергей Сергей Жорин: Важно, что Пак не был против УДО для Мамаева и Кокорина Известный адвокат Сергей Жорин прокомментировал решение суда об условно-досрочном освобождении Александра Кокорина и Павла Мамаева. 06.09.2019 11:45 Футбол Григорьевская Юлия Туктамышева учит четверной и помогает Лазукину с акселем В преддверии нового сезона подопечные Алексея Мишина показали свои новые программы. 23.08.2019 18:52 Фигурное катание Татьянин Михаил Главное, чтобы шотландцы не напились. Представляем соперника сборной России Представляем ближайшего соперника россиян, которого наша сборная - даже с учетом советских времен - побеждала только в товарищеских матчах. 06.09.2019 10:00 Футбол Зибрак Артем