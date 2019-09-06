Кипр и Казахстан сыграли вничью В матче пятого тура квалификации чемпионата Евро-2020 сборная Кипра дома сыграла вничью с Казахстаном – 1:1.

Счет открыли гости – на второй минуте отличился Алексей Щеткин. Окончательный результат на 39-й минуте установил Пьерос Сотириу.

Сборная Казахстана с семью очками занимает третье место в группе I. Кипр – с четырьмя очками идет на пятом месте.

Лидирует сборная Бельгии, которая сегодня играет на выезде с Сан-Марино (шестое место), а идущая второй Россия встретится в гостях с Шотландией (четвертое место).