Шотландия – Россия. Жирков вывел гостей вперед Шотландия – Россия – 1:2.

В матче пятого тура квалификации чемпионата Европы-2020 Шотландия – Россия забит третий мяч.

Его автором на 59-й минуте стал Юрий Жирков. Россия вышла вперед – 2:1.

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