Бельгия разгромила Сан-Марино У Бельгии 100 % очков.

В матче пятого тура отборочной стадии чемпионата Европы-2020 сборная Бельгии на выезде нанесла поражение Сан-Марино – 4:0.

Дубль в составе победителей оформил Миши Батшуайи.

Сборная Бельгии с 15 очками возглавляет турнирную таблицу группы I, опережая Россию на три балла.