Голландия с Промесом обыграла Германию на выезде В матче группы C отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная Германии дома проиграла Голландии – 2:4.

В составе победителей весь матч провел экс-нападающий «Спартака» Квинси Промес.

Немцы потерпели первое поражение в турнире. С девятью очками в четырех они занимают второе место, уступая Северной Ирландии.

У Голландии две победы в трех матчах и третье место.