Артем Дзюба: Настоящая битва. Рубилово, рубилово, рубилово

В этой встрече форвард отметился забитым мячом.
– В таких матчах побеждает тот, кто бьется до конца. Рубилово, рубилово, рубилово. Судья дает бороться. Настоящая битва. Самое прекрасное, что в этой борьбе мы победили.
Была нормальная мужская борьба. Я ее люблю. Главное что без грязи. Считаю, заслуженная победа. Могли решить и раньше исход матча. Были отличные моменты, чтобы все закончить. Но, наверное, сыграла наша русская черта. В итоге, не забили и держали себя в напряжение до конца. Но ребята выиграли единоборства. Гильерме подчистил в нескольких моментах. Молодцы. Одержана ключевая победа, – сказал Дзюба в эфире «Матч Премьер».
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