Артем Дзюба: Настоящая битва. Рубилово, рубилово, рубилово Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился впечатлениями от отборочного матча Евро-2020 против Шотландии (2:1).

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В этой встрече форвард отметился забитым мячом.

– В таких матчах побеждает тот, кто бьется до конца. Рубилово, рубилово, рубилово. Судья дает бороться. Настоящая битва. Самое прекрасное, что в этой борьбе мы победили.

Была нормальная мужская борьба. Я ее люблю. Главное что без грязи. Считаю, заслуженная победа. Могли решить и раньше исход матча. Были отличные моменты, чтобы все закончить. Но, наверное, сыграла наша русская черта. В итоге, не забили и держали себя в напряжение до конца. Но ребята выиграли единоборства. Гильерме подчистил в нескольких моментах. Молодцы. Одержана ключевая победа, – сказал Дзюба в эфире «Матч Премьер».