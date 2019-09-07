Станислав Черчесов: Победа над Шотландией — уже история Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Шотландией (2:1) отметил вышедших на замену футболистов.

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– Особо радует, что после первого мяча мы продолжили играть, как планировали. Создав много моментов, забили. А минусы – что на первые минуты вышли вальяжно, долго втягивались. Также рад, что выиграли, что футболисты, вышедшие на замену, внесли свою лепту. Но у нас скоро еще один матч, так что победа над Шотландией – уже история. Радоваться будем, когда выйдем на Евро.

Почему Жирков вышел ближе к атаке? В клубе он эту задачу тоже может выполнять. Он в отличной форме. Мы играли четко по позициям, потому что шотландцы опасны на флангах. Они с Кудряшовым справились великолепно, а короновал Жирков свое выступление голом. Мы говорим: возраст-возраст, 36 лет, но это не важно. Мы должны смотреть не на возраст, а кого как можно использовать, — передает слова Черчесова корреспондент «Чемпионат».