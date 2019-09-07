Александр Головин: Получился вполне себе английский футбол Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин после победы над Шотландией (2:1) отметил, что соперники иногда действовали чересчур жестко.

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– Я думаю, что сыграл неплохо, но мог, конечно, и лучше, были моменты, чтобы забить. Мы могли все решить раньше, забить больше, была немного «валидольная» концовка, самое главное – есть три очка. Игра была очень жесткой, мне даже попали прямой ногой шипами в колено, но мы были готовы к такой игре, мы тоже бились, получился вполне себе такой английский футбол, – сказал Головин в эфире телеканала «Матч Премьер».