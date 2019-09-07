Станислав Черчесов: Радоваться мы будем, когда выйдем на Евро

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы на Шотландией (2:1) в Глазго в отборочном турнире Евро-2020 высказался о турнирной ситуации в группе I.
«У нас 12 очков, а у Шотландии – шесть, – приводит слова Черчесова официальный сайт РФС. – Еще 15 очков разыгрываются, вот они все и решат. В том числе ответный матч с Шотландией. К этой игре надо готовиться – и это не простые слова, а подход к работе. Радоваться мы будем, когда выйдем на Евро».
Напомним, сборная России одержала волевую победу, забив два гола после того, как полузащитник Джон Макгинн открыл счет на десятой минуте. В составе российской команды отличился Артем Дзюба, а еще один мяч защитник Стивен О’Доннелл отправил в свои ворота.
Россия остается на втором месте в группе I с отставанием в три очка от Бельгии и опережает Казахстан на пять очков, а Шотландию – на шесть. 9 сентября Россия сыграет с Казахстаном в Калининграде.
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