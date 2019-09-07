Артем Дзюба: Жирков – наш друид

Форвард сборной России Артем Дзюба после матча с Шотландией (2:1) на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго в квалификации Евро-2020 высказался о защитнике команды Юрии Жиркове.
«Это наш друид! Неувядаемый! Добежал, забил, рухнул, – приводит слова 31-летнего нападающего официальный сайт РФС. – Жирков – сильный футболист. К сожалению, мы не ценим многих наших ребят. Вот когда Юра закончит играть – будем про него вспоминать… Безумно рады, что Саламыч (главный тренер сборной России Станислав Черчесов) вернул его в сборную. Такими футболистами мы не можем разбрасываться».
Напомним, в борьбе с Жирковым защитник сборной Шотландии Стивен О’Доннелл отправил мяч в свои ворота. Этот гол стал победным в матче.
Россия остается на втором месте в группе I с отставанием в три очка от Бельгии и опережает Казахстан на пять очков, а Шотландию – на шесть. 9 сентября Россия сыграет с Казахстаном в Калининграде.
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