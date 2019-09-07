Александр Головин: Шотландия – главный конкурент за выход на Евро, проигрывать было недопустимо Россия победила Шотландию в квалификации на Евро-2020.

Полузащитник сборной России Александр Головин подвел итоги матча с Шотландией (2:1) в отборочном турнире Евро-2020 на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго.

«Сначала были не готовы к такому уровню сопротивления, – приводит слова 23-летнего игрока официальный сайт РФС. – После гола поняли, что ситуация сложная. А проигрывать недопустимо. Шотландия – главный конкурент за выход из группы все же. Пришли в себя, стали играть».

Напомним, сборная России пропустила на десятой минуте от полузащитника Джона Макгинна. До перерыва форвард Артем Дзюба сравнял счет, а еще один мяч защитник Стивен О’Доннелл забил в свои ворота.

Россия остается на втором месте в группе I с отставанием в три очка от Бельгии и опережает Казахстан на пять очков, а Шотландию – на шесть. 9 сентября Россия сыграет с Казахстаном в Калининграде, а Шотландия примет Бельгию.