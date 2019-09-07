Георгий Джикия: Отдаем второй гол Жиркову Защитник сборной России заставил шотландца отправить мяч в свои ворота.

Защитник сборной России Георгий Джикия после матча отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией (2:1) на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго высказался о защитнике Юрии Жиркове.

– Он молодец, забил потрясающий гол, – приводит слова 25-летнего игрока официальный сайт РФС.

– Отобрали гол, переписали на шотландца...

– Ну если бы не Юра, в том эпизоде шотландец бы выбил мяч. Мы ему отдаем этот гол (улыбается). Он большущий молодец, что добежал, оказался в нужном месте, забил.

Напомним, в борьбе с Жирковым защитник сборной Шотландии Стивен О’Доннелл отправил мяч в свои ворота. Этот гол стал победным в матче.

Россия остается на втором месте в группе I с отставанием в три очка от Бельгии и опережает Казахстан на пять очков, а Шотландию – на шесть. 9 сентября Россия сыграет с Казахстаном в Калининграде.