Маринато Гилерме: Мог поймать мяч, но помешала нога Джикии Россия победила Шотландию в отборе на Евро-2020.

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Голкипер сборной России Маринато Гилерме подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией (2:1) на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго.

– Неприятное начало, – приводит слова 33-летнего вратаря официальный сайт РФС. – Шотландцы пошли вперед при своих болельщиках, очень старались. Давили. Хорошо, что мы не сломались и продолжали играть в свою игру. Забыли про первый гол и вернулись в игру.

– Что случилось в эпизоде с пропущенным голом?

– Подсказывал защитникам, что я играю в том эпизоде. Джикия боролся до конца и потом опускал ногу вниз. Это мне чуть-чуть помешало. Я мог поймать мяч...

Напомним, сборная России пропустила на десятой минуте от полузащитника Джона Макгинна. До перерыва форвард Артем Дзюба сравнял счет, а во втором тайме защитник сборной Шотландии Стивен О’Доннелл в борьбе с Юрием Жирковым отправил мяч в свои ворота.