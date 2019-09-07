Юрий Жирков: Ничего не оставалось, как просто замкнуть прекрасный пас Головина

Защитник сборной России Юрий Жирков прокомментировал победу над Шотландией (2:1) в матче отборочного турнира Евро-2020 на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго.
– Мы готовились к тому, что они будут играть в свой футбол, – приводит слова 36-летнего игрока официальный сайт РФС. – Но что-то не вышло. Это добивание... пропустили мяч. Не думаю, что трибуны сыграли свою роль. Все из нас играли в Лиге чемпионов, все приезжали к английским командам. Все были готовы.
– Во времена Газзаева в ЦСКА был штраф, если крайний не замыкает дальнюю штангу. С шотландцами сработала генетическая память?
– Да, кстати, такое было! Но это был просто прекрасный пас (Александра) Головина, мне ничего не оставалось, как просто его замкнуть.
Напомним, в борьбе с Жирковым защитник сборной Шотландии Стивен О’Доннелл отправил мяч в свои ворота. Этот гол стал победным в матче.
Россия остается на втором месте в группе I с отставанием в три очка от Бельгии и опережает Казахстан на пять очков, а Шотландию – на шесть. 9 сентября Россия сыграет с Казахстаном в Калининграде.
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