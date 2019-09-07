Денис Черышев: Наша сила в команде Россия выиграла у Шотландии в квалификации Евро-2020.

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Полузащитник сборной России Денис Черышев опубликовал пост в инстаграме после матча отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией (2:1) на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго.

«Наша сила в команде! Наши парни. Идем дальше, всем спасибо за поддержку», – подписал 28-летний игрок командное фото из раздевалки.

Напомним, сборная России пропустила на десятой минуте от полузащитника Джона Макгинна. До перерыва форвард Артем Дзюба сравнял счет, а во втором тайме защитник сборной Шотландии Стивен О’Доннелл в борьбе с Юрием Жирковым отправил мяч в свои ворота.

Россия остается на втором месте в группе I с отставанием в три очка от Бельгии и опережает Казахстан на пять очков, а Шотландию – на шесть. 9 сентября Россия сыграет с Казахстаном в Калининграде.