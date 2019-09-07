Юрий Жирков: После пенальти на Азаре были сомнения, стоило ли возвращаться в сборную

Защитник сборной России Юрий Жирков после матча отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией (2:1) на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго высказался о выступлении за национальную команду.
«У меня были сомнения, стоило ли возвращаться в сборную после того, как из-за меня мы получили пенальти с бельгийцами на (Эдене) Азаре, – приводит ТАСС слова 36-летнего игрока. – Но сейчас все нормально, и если вызывают, то надо выходить и играть».
Напомним, в борьбе с Жирковым защитник сборной Шотландии Стивен О’Доннелл отправил мяч в свои ворота. Этот гол стал победным в матче.
В первом матче квалификации с Бельгией в Брюсселе Жирков нарушил правила на Эдене Азаре, после чего в ворота сборной России был назначен пенальти.
Россия остается на втором месте в группе I с отставанием в три очка от Бельгии и опережает Казахстан на пять очков, а Шотландию – на шесть. 9 сентября Россия сыграет с Казахстаном в Калининграде.
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