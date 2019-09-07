Дзюба записал видеообращение после победы над Шотландией

Капитан сборной России Артем Дзюба записал видеообращение к болельщикам после победы над Шотландией (2:1) на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго в матче отборочного турнира Евро-2020.
«Всем привет Чуть-чуть на эмоциях после игры – не уснуть до утра, поэтому захотел записать видеообращение, – сказал 31-летний форвард. – Хотел поблагодарить вас всех: кто болел, переживал – спасибо вам за эсэмски, в сообщения в инстаграме и везде. Спасибо вам за то, что вы пришли на трибуны и дома нас поддерживали у телевизоров. Это дорогого стоит. Я очень вам благодарен.
Мы с ребятами сражались. Очень волнительный матч был и очень хотели порадовать всю страну победой. От лица всей команды благодарю вас за добрые слова. Мы безумно счастливы и вместе давайте двигаться дальше. Друг друга поддерживать, болеть, переживать, поменьше оскорблений и всякой грязи. Спасибо огромное, дорогие. Безумно дорога ваша поддержка, эмоции. Все вместе благодаря этому мы выиграем. Всем до свидания и удачи».
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