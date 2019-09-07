Руслан Нигматуллин: Гилерме скорее не вытащил, нежели совершил ошибку Россия победила Шотландию в Глазго.

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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал гол, который сборная России пропустила в матче отборочного турнира Евро-2021 с Шотландией (1:2).

«Это была сложная ситуация, было не понятно, выбьет ли Георгий Джикия мяч перед этим или нет, – приводит ТАСС слова Нигматуллина. – Мяч резко выскочил на вратаря, а он не успел нормально среагировать на это, так что Гилерме скорее не вытащил, нежели совершил какую-то ошибку».

Напомним, сборная России пропустила на десятой минуте от полузащитника Джона Макгинна, который отправил в ворота мяч, отскочивший от Гилерме.

Россия остается на втором месте в группе I с отставанием в три очка от Бельгии и опережает Казахстан на пять очков, а Шотландию – на шесть. 9 сентября Россия сыграет с Казахстаном в Калининграде.