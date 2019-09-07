Сергей Прядкин: Никакой недооценки Казахстана не будет Россия сыграет с Казахстаном в квалификации Евро-2020.

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Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался о предстоящем матче отборочного турнира Евро-2020 Россия – Казахстан в Калининграде.

«Думаю, никакого шапкозакидательства не будет, – приводит ТАСС слова Прядкина. – Сборная Казахстана – непростая команда, хоть мы и выиграли в Нур-Султане с достаточно хорошим счетом, но уверен, что никакой недооценки нашего соседа не будет».

Напомним, после победы над Шотландией (2:1) в пятницу Россия остается на втором месте в группе I с отставанием в три очка от Бельгии и опережает Казахстан на пять очков, а Шотландию – на шесть.

Матч Россия – Казахстан пройдет 9 сентября. В марте сборная России победила соперника в гостях (4:0).