Андрей Тихонов: Гилерме ошибся в моменте с пропущенным голом Россия победила Шотландию в Глазго.

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Бывший полузащитник сборной России Андрей Тихонов высказался об игре команды в матче с Шотландией (2:1) на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго в квалификации Евро-2020.

«Напор шотландцев на первых минутах сказался, наши показали не слишком удачное начало, – приводит ТАСС слова Тихонова. – Маринато Гилерме ошибся в случае с первым голом, но затем он исправился, здорово сыграл в этой встрече. Наша сборная хороша выглядела во втором тайме, могла забить еще в его начале».

Напомним, сборная России одержала волевую победу, забив два гола после того, как полузащитник Джон Макгинн открыл счет на десятой минуте. В составе российской команды отличился Артем Дзюба, а еще один мяч защитник Стивен О’Доннелл отправил в свои ворота.

Россия остается на втором месте в группе I с отставанием в три очка от Бельгии и опережает Казахстан на пять очков, а Шотландию – на шесть. 9 сентября Россия сыграет с Казахстаном в Калининграде.