Чехия с Кралом уступила Косову В матче отборочного турнира Евро-2020 сборная Косово дома обыграла Чехию – 2:1.

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У победителей отличились Ведат Муриджи (20-я минута) и Мерджим Войвода (67). У проигравших — Патрик Шик (16).

Также в составе сборной Чехии 72 минуты отыграл новичок «Спартака» Алекс Крал.