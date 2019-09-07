Чехия с Кралом уступила Косову

У победителей отличились Ведат Муриджи (20-я минута) и Мерджим Войвода (67). У проигравших — Патрик Шик (16).
Также в составе сборной Чехии 72 минуты отыграл новичок «Спартака» Алекс Крал.
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