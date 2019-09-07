Чехия с Кралом уступила Косову - Советский спорт
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07 сентября 2019 18:37ФутболКоноплев Александр

Чехия с Кралом уступила Косову

В матче отборочного турнира Евро-2020 сборная Косово дома обыграла Чехию – 2:1.

У победителей отличились Ведат Муриджи (20-я минута) и Мерджим Войвода (67). У проигравших — Патрик Шик (16).

Также в составе сборной Чехии 72 минуты отыграл новичок «Спартака» Алекс Крал.

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