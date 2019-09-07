«Уотфорд» уволил экс-тренера «Рубина» «Уотфорд» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером клуба Хави Грасия.

Вместе с ним команду покинут его помощники.

В первых четырех турах АПЛ «Уотфорд» набрал одно очко. Всего «шершни» выиграли при нем 25 матчей из 67.

Испанский специалист работал с клубом с января 2018 года. Ранее он возглавлял казанский «Рубин».