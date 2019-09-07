Англия разгромила Болгарию в отборе к Евро-2020 Завершились три матча квалификации чемпионата Европы-2020.

Загрузка... Сборная Англии дома обыграла Болгарию – 4:0. Хет-трик на счету Гарри Кейна. Украина на выезде победила Литву – 3:0. Победный мяч забил экс-игрок «Уфы» Александр Зинченко. Исландия оказалась сильнее Молдовы – 3:0.