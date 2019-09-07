Англия разгромила Болгарию в отборе к Евро-2020 - Советский спорт
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07 сентября 2019 20:54ФутболКоноплев Александр

Англия разгромила Болгарию в отборе к Евро-2020

Завершились три матча квалификации чемпионата Европы-2020.

Сборная Англии дома обыграла Болгарию – 4:0. Хет-трик на счету Гарри Кейна.

Украина на выезде победила Литву – 3:0. Победный мяч забил экс-игрок «Уфы» Александр Зинченко.

Исландия оказалась сильнее Молдовы – 3:0.

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