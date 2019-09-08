Станислав Черчесов: Казахстан хорошо сыграл с Кипром. Нам надо правильно подойти к матчу Встреча состоится в понедельник, 9 сентября и пройдет в Калининграде. Начало поединка – 21.45 мск.

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча с командой Казахстана в рамках квалификации Евро-2020.

«У нас работа, которую мы делаем. У нас сейчас была игра с Шотландией, у Казахстана – с Кипром. Они хорошо сыграли. Есть игра, к которой надо правильно подойти со всех точек зрения. Надо настраиваться на матч отборочного цикла. Не больше и не меньше.

Мы получили цифры по беговой работе с последнего матча. Они сопоставимы с матчами с Бельгией и Казахстаном, но не сопоставимы с чемпионатом мира. Сейчас у нас второй матч. На какие-то вещи мы обращаем внимание. Постараемся сделать так, чтобы команда у нас была свежая и бегущая», – цитирует специалиста Sport24.ru.