Маринато Гилерме: Казахстан не очень удобный соперник для меня Встреча состоится в понедельник, 9 сентября и пройдет в Калининграде. Начало поединка – 21.45 мск.

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Голкипер сборной России Маринато Гилерме высказался перед матчем с командой Казахстана в рамках квалификации Евро-2020.

«Казахстан – не очень удобный для меня соперник. Но мы играем дома и должны побеждать.

Для нас была очень важна победа над Шотландией. Главный тренер сказал, что это игра за 6 очков. Такие победы на выезде дают уверенность. Так что это плюс для нас», – цитирует бразильца Sport24.ru.

Напомним, матч с командой Шотландии подопечные Станислава Черчесова выиграли со счетом 2:1. Встреча прошла в Глазго.