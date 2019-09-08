Дубль Мхитаряна помог Армении обыграть Боснию и Герцеговину В матче шестого тура квалификации чемпионата Европы-2020 сборная Армении дома обыграла Боснию и Герцеговину – 4:2.

Загрузка... Дубль в составе победителей оформил полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян. Один из мячей у проигравших провел его одноклубник Эдин Джеко. После шести туров сборная Армении занимает третье место в группе.