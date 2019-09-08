Евгений Коноплянка: Бундеслига – не мой чемпионат Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка объяснил, почему у него не получилось в «Шальке».

Украинец выступал за клуб из Гельзенкирхена с 2016 по 2019 год. Он перебрался туда из «Севильи».

– Будет смешно звучать, но если бы получил предложение от дортмундской «Боруссии» или «Баварии», наверное, бы отказал им. Потому что бундеслига – не мой чемпионат. Это я понял еще после года нахождения там. Не хочу говорить, что допустил ошибку, что жалею. Но испанский чемпионат подходил мне больше, чем немецкий. Там больше силовой футбол, что скрывать, я не подхожу к этому, у меня другие плюсы. Нужно выбирать свой чемпионат и команду, – приводит слова Коноплянки «Еспресо.TV».