Рамос догнал Касильяса по матчам за сборную

По этому показателю он догнал вратаря Икера Касильяса.
Также это повторения рекорда. В следующем матче за сборную Испании Рамос не только установит рекорд команды, но и выйдет на второе место среди европейцев. Чаще за свою сборную играл лишь Джанлуиджи Буффон (176).
Наибольшее число игр за сборную Испании
1. Икер Касильяс – 167
1. Серхио Рамос – 167
3. Хави – 133
4. Андрес Иньеста – 131
5. Андона Субисаретта – 123
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