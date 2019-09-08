Рамос догнал Касильяса по матчам за сборную - Советский спорт
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08 сентября 2019 22:06ФутболКоноплев Александр

Рамос догнал Касильяса по матчам за сборную

Матч отборочного турнира Евро-2020 Испания – Фареры стал для защитника Серхио Рамоса 167-м в составе «красной фурии».

По этому показателю он догнал вратаря Икера Касильяса.

Также это повторения рекорда. В следующем матче за сборную Испании Рамос не только установит рекорд команды, но и выйдет на второе место среди европейцев. Чаще за свою сборную играл лишь Джанлуиджи Буффон (176).

Наибольшее число игр за сборную Испании

1. Икер Касильяс – 167
1. Серхио Рамос – 167
3. Хави – 133
4. Андрес Иньеста – 131
5. Андона Субисаретта – 123

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