Рамос догнал Касильяса по матчам за сборную Матч отборочного турнира Евро-2020 Испания – Фареры стал для защитника Серхио Рамоса 167-м в составе «красной фурии».

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По этому показателю он догнал вратаря Икера Касильяса.

Также это повторения рекорда. В следующем матче за сборную Испании Рамос не только установит рекорд команды, но и выйдет на второе место среди европейцев. Чаще за свою сборную играл лишь Джанлуиджи Буффон (176).

Наибольшее число игр за сборную Испании

1. Икер Касильяс – 167

1. Серхио Рамос – 167

3. Хави – 133

4. Андрес Иньеста – 131

5. Андона Субисаретта – 123