Йович не сыграет с Люксембургом из-за травмы

Футболист провел на поле всего несколько минут в концовке встречи, но этого хватило, чтобы получить рецидив старой травмы.
«Медицинский штаб принял решение, что Йович не сыграет во вторник против сборной Люксембурга», – говорится в заявлении сборной Сербии.
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