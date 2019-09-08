Йович не сыграет с Люксембургом из-за травмы Нападающий «Реала» Лука Йович получил травму в матче отборочного турнира Сербия – Португалия (2:4).

Футболист провел на поле всего несколько минут в концовке встречи, но этого хватило, чтобы получить рецидив старой травмы.

«Медицинский штаб принял решение, что Йович не сыграет во вторник против сборной Люксембурга», – говорится в заявлении сборной Сербии.