Йович не сыграет с Люксембургом из-за травмы - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
08 сентября 2019 22:21ФутболКоноплев Александр

Йович не сыграет с Люксембургом из-за травмы

Нападающий «Реала» Лука Йович получил травму в матче отборочного турнира Сербия – Португалия (2:4).

Футболист провел на поле всего несколько минут в концовке встречи, но этого хватило, чтобы получить рецидив старой травмы.

«Медицинский штаб принял решение, что Йович не сыграет во вторник против сборной Люксембурга», – говорится в заявлении сборной Сербии.

Фигурист ростом 216 см: такого вы еще не видели. Как прошли контрольные прокаты В субботу и воскресенье в Лужниках прошли контрольные прокаты сборной России. 08.09.2019 21:01 Фигурное катание Чикирис Олег
Еще по теме:
Загитова выступит в контрольных прокатах вслед за Медведевой Алексей Мишин: Никогда в межсезонье Туктамышева не была в такой хорошей форме Спиридонов оскорбил Туктамышеву из-за матча «Зенит» - «Ахмат»
«Шахматы» Медведева и юбилей Серены. Чем уже запомнился US Open На Открытом чемпионате США определились полуфиналисты. И в их числе есть один россиянин – Даниил Медведев продолжает свое чудо-лето! «Советский спорт» – о его последних успехах, вылете Федерера и Джоковича и юбилейной победе Серены. 05.09.2019 16:30 Теннис Мысин Николай
Такого еще не было: Загитова, Медведева и Туктамышева – на одном катке В Лужниках стартовали контрольные прокаты лучших российских фигуристов перед началом сезона-2018/19. 07.09.2019 20:00 Фигурное катание Тигай Лев
Хабиб Нурмагомедов: Мы будем делать историю В субботу в Абу-Даби пройдет бой Нурмагомедов – Порье. 07.09.2019 14:15 ММА Лео Елена
Еще по теме:
Тактаров назвал слабые стороны Хабиба Бен Аскрен: Хабиб – зверь. Жду его бой против Фергюсона Хабиб Нурмагомедов – после победы над Порье: Многое пройдено и многое предстоит пройти
Одной ногой – на Евро. Россия победила Шотландию Команда Станислава Черчесова добыла волевую победу в Глазго и на 90 процентов обеспечила себе выход на чемпионат Европы 2020 года. 07.09.2019 00:00 Футбол Мощенко Захар
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
Не коронуйте Трусову раньше времени. Всесильность женских четверных – это миф В новом сезоне во «взрослых» соревнованиях дебютируют Александра Трусова и Анна Щербакова. Они делают прыжки в четыре оборота, которые… ничего не гарантируют. 09.08.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Сергей Юран: Помню, как от шотландца Хендри несло перегаром Накануне матча в Глазго мы связались с участником самого памятного матча нашей сборной против шотландцев – на чемпионате Европы 1992 года. Тогда команда Анатолия Бышовца под флагом СНГ уступила британцам 0:3. 06.09.2019 14:45 Футбол Августин Александр
Под присмотром отца и при полной поддержке ОАЭ. Хабиб подерется с Порье в Абу-Даби На турнире UFC 242 Хабиб Нурмагомедов проведет свой 28-й поединок в карьере. Соперник – не из простых. 07.09.2019 10:15 ММА Ващенко Сергей
Сергей Жорин: Важно, что Пак не был против УДО для Мамаева и Кокорина Известный адвокат Сергей Жорин прокомментировал решение суда об условно-досрочном освобождении Александра Кокорина и Павла Мамаева. 06.09.2019 11:45 Футбол Григорьевская Юлия
Новости
22:50 Футбол Источник: «Челси» рассчитывает уменьшить срок трансферного запрета
22:41 Теннис Соболенко обыграла Азаренко в финале парного разряда US Open
22:21 Футбол Йович не сыграет с Люксембургом из-за травмы
22:06 Футбол Рамос догнал Касильяса по матчам за сборную
21:42 Пляжный футбол Россия проиграла Португалии в финале Евролиги
21:09 Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии
21:01 Футбол Михал Билек: У сборной России на каждой позиции отличные футболисты
20:52 Футбол Грузия отняла очки у Дании
20:26 Футбол Селихов получил травму на тренировке
20:06 Футбол «Ростов» забил три безответных мяча сборной Сирии
19:52 Футбол «Торпедо» обыграло «Химки» в матче лидеров ФНЛ
19:32 Хоккей «Авангард» дома переиграл «Торпедо»
19:27 Хоккей «Спартак» уступил минскому «Динамо»
19:22 Футбол Евгений Коноплянка: Бундеслига – не мой чемпионат
19:14 Футбол «Динамо» сыграло вничью с РФШ
19:11 Теннис Заслуженный тренер России: У Медведева есть оружие против Надаля
19:05 Футбол Месси мог оказаться в «Арсенале» в 2003 году
18:59 Футбол «Арсенал» намерен продлить контракт с Ляказеттом
18:36 Футбол «Ювентус» будет получать в три раза больше от титульного спонсора благодаря трансферу Роналду
18:17 Футбол Маринато Гилерме: Мы играем дома и должны победить
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика