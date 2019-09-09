Россия примет Казахстан в квалификации Евро-2020 - Советский спорт
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09 сентября 2019 07:31Футбол

Россия примет Казахстан в квалификации Евро-2020

Начало матча в Калининграде – 21:45 (мск).

Сборная России сыграет с Казахстаном в матче шестого тура отборочного турнира Евро-2020.

После пяти туров Россия набрала 12 очков и занимает второе место с отставанием в три очка, от победившей во всех матчах Бельгии. У Казахстана семь очков и третье место.

В марте в Нур-Султане Россия победила Казахстан (4:0). Дубль сделал Денис Черышев, еще один гол забил форвард Артем Дзюба, а четвертый мяч защитник Абзал Бейсебеков отправил в свои ворота.

Также в понедельник в группе I сыграют Сан-Марино – Кипр и Шотландия – Бельгия.

Матч Россия – Казахстан пройдет на стадионе «Калининград». Начало – 21:45 (мск).

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