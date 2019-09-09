Россия примет Казахстан в квалификации Евро-2020

Сборная России сыграет с Казахстаном в матче шестого тура отборочного турнира Евро-2020.
После пяти туров Россия набрала 12 очков и занимает второе место с отставанием в три очка, от победившей во всех матчах Бельгии. У Казахстана семь очков и третье место.
В марте в Нур-Султане Россия победила Казахстан (4:0). Дубль сделал Денис Черышев, еще один гол забил форвард Артем Дзюба, а четвертый мяч защитник Абзал Бейсебеков отправил в свои ворота.
Также в понедельник в группе I сыграют Сан-Марино – Кипр и Шотландия – Бельгия.
Матч Россия – Казахстан пройдет на стадионе «Калининград». Начало – 21:45 (мск).
Рублев наказал главного хулигана в теннисе. Россиянин победил Кирьоса Андрей Рублев второй раз в карьере вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США. В ночь на воскресенье по московскому времени он победил австралийца Ника Кирьоса – 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:3. 01.09.2019 16:10 Теннис Мысин Николай Теперь Медведев – в четверке сильнейших. И на US Open, и в мировом рейтинге Даниил Медведев в четвертьфинале US Open победил Стэна Вавринку, что обеспечило ему и выход в первый полуфинал «Большого шлема» в карьере, и четвертую строчку в рейтинге ATP. 04.09.2019 02:30 Теннис Мысин Николай Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев Не коронуйте Трусову раньше времени. Всесильность женских четверных – это миф В новом сезоне во «взрослых» соревнованиях дебютируют Александра Трусова и Анна Щербакова. Они делают прыжки в четыре оборота, которые… ничего не гарантируют. 09.08.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Станислав Черчесов: Недооценки нет – есть флаг и гимн Главный тренер сборной России рассказал о подготовке к матчу против Казахстана, победа над которым практически откроет нашей команде дорогу в финальную стадию Евро-2020. 08.09.2019 18:15 Футбол Сергеев Иван Черчесов учит привыкать к хорошему Сборная России, которой в понедельник играть в Калининграде с Казахстаном, возможно, скучна своей предсказуемостью, и это лучше «сюрпризов» прошлых лет, вгонявших в страну в депрессию и самоуничтожение. 08.09.2019 12:00 Футбол Мощенко Захар Медведев поборется за место в истории. Анонс финала US Open Матч Даниила Медведева и Рафаэля Надаля – в цифрах и фактах. 08.09.2019 19:15 Теннис Мысин Николай От тейкдаунов американцу не уйти. Увлекательная статистика Нурмагомедова и Порье Приводим статистические данные хедлайнеров шоу UFC 242 в Абу-Даби (ОАЭ). 06.09.2019 15:30 ММА Ващенко Сергей Такого еще не было: Загитова, Медведева и Туктамышева – на одном катке В Лужниках стартовали контрольные прокаты лучших российских фигуристов перед началом сезона-2018/19. 07.09.2019 20:00 Фигурное катание Тигай Лев Борис Майоров: Ткачев будет не хуже Гусева В воскресенье стартовал 12-й сезон КХЛ. Команды провели по 1-2 матча. Эксперт «Советского спорта», двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров отвечает на актуальные вопросы КХЛ. 05.09.2019 19:30 Хоккей Домрачев Владислав