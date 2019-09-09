Роберто Манчини: Мы сами себе организовали трудности Италия победила Финляндию в отборе на Евро-2020.

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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу над Финляндией (2:1) на стадионе «Ратина» в Тампере в матче отборочного турнира Евро-2020.

«У нас возникли небольшие трудности, но мы их организовали сами себе, – приводит Football Italia слова Манчини. – Мы доминировали в матче, но легко теряли мяч. В целом ребята сработали здорово, хотя при счете 1:1 несколько раз было опасно».

Напомним, счет в матче на 59-й минуте открыл форвард Чиро Иммобиле, а на 79-й минуте победный гол на счету полузащитника Жоржиньо.

Италия выиграла шестой матч подряд и с 18 очками лидирует в группе J. В следующую международную паузу «скуадра адзурра» сыграет дома с Грецией (12 октября) и в гостях с Лихтенштейном (15 октября).