Чиро Иммобиле: На меня сильно давило, что я два года не забивал за сборную Форвард открыл счет в матче с Финляндией.

Форвард сборной Италии Чиро Иммобиле после матча отборочного турнира Евро-2020 с Финляндией (2:1) на стадионе «Ратина» в Тампере высказался о своем голе, который стал первым для него за национальную команду с 5 сентября 2017 года.

«На меня сильно давило, что я не забивал за сборную, – приводит Football Italia слова 29-летнего нападающего. – Столько всего было сказано за последние два года, но я сохранял спокойствие и знал, что мое время придет.

Люди всегда стараются устроить споры вокруг меня, притягивают к ним тренера, хотя никаких проблем нет».

Напомним, Иммобиле открыл счет на 59-й минуте, а через 20 минут победный мяч на счету реализовавшего пенальти полузащитника Жоржиньо.