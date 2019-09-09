Дмитрий Баринов: Надо обязательно побеждать Казахстан и спокойно готовиться к Шотландии и Кипру В понедельник Россия примет Казахстан в квалификации Евро-2020.

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов прокомментировал предстоящий матч отборочного турнира Евро-2020 с Казахстаном в Калининграде.

«Надо обязательно выигрывать следующий матч против Казахстана, – приводят «Известия» слова 22-летнего игрока. – А затем спокойно готовиться к октябрьским матчам с Шотландией и Кипром».

Напомним, после пяти туров Россия набрала 12 очков и занимает второе место с отставанием в три очка, от победившей во всех матчах Бельгии. У Казахстана семь очков и третье место.

Матч Россия – Казахстан пройдет на стадионе «Калининград». Начало – 21:45 (мск).