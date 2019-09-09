Дмитрий Баринов: Надо обязательно побеждать Казахстан и спокойно готовиться к Шотландии и Кипру - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
09 сентября 2019 09:48ФутболЛипкин Антон

Дмитрий Баринов: Надо обязательно побеждать Казахстан и спокойно готовиться к Шотландии и Кипру

В понедельник Россия примет Казахстан в квалификации Евро-2020.

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов прокомментировал предстоящий матч отборочного турнира Евро-2020 с Казахстаном в Калининграде.

«Надо обязательно выигрывать следующий матч против Казахстана, – приводят «Известия» слова 22-летнего игрока. – А затем спокойно готовиться к октябрьским матчам с Шотландией и Кипром».

Напомним, после пяти туров Россия набрала 12 очков и занимает второе место с отставанием в три очка, от победившей во всех матчах Бельгии. У Казахстана семь очков и третье место.

Матч Россия – Казахстан пройдет на стадионе «Калининград». Начало – 21:45 (мск).

Нурмагомедов уложился в рамки весовой категории. Это ему далось сложнее, чем Порье Все бойцы карда UFC 242, за исключением Сары Морас уложились в свои весовые категории. Соперница грузинки Лианы Джоджуа была оштрафована на 20 % от суммы гонорара. 06.09.2019 13:00 ММА Лео Елена
Еще по теме:
Тактаров назвал слабые стороны Хабиба Бен Аскрен: Хабиб – зверь. Жду его бой против Фергюсона Хабиб Нурмагомедов – после победы над Порье: Многое пройдено и многое предстоит пройти
Сезон откроет Валиева – новая претендентка на олимпийское золото от Тутберидзе Сегодня в Куршевеле стартует первый этап юниорского Гран-при, где Россию будет представлять Камила Валиева, наша 13-летняя кандидатка в чемпионки Пекина-2022. 22.08.2019 09:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Нам не хватило уважения к сопернику». «Северсталь» разгромила «Авангард» «Северсталь» сенсационно обыграла омичей со счетом 5:1. 06.09.2019 23:50 Хоккей Кузютина Елена
Не коронуйте Трусову раньше времени. Всесильность женских четверных – это миф В новом сезоне во «взрослых» соревнованиях дебютируют Александра Трусова и Анна Щербакова. Они делают прыжки в четыре оборота, которые… ничего не гарантируют. 09.08.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Загитова выступит в контрольных прокатах вслед за Медведевой Алина Загитова: В этом сезоне не планирую усложнять программы Алина Загитова: Я поняла, что не надо стремиться занять какое-то место
Почему за эту сборную не стыдно. Колонка Николая Яременко Главный редактор «Советского спорта» поймал себя на мысли: впервые за долгие годы смотришь в турнирную таблицу и не считаешь оставшиеся матчи. 07.09.2019 18:00 Футбол Яременко Николай
Олег Знарок: Удалений у нас слишком много Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после поражения от «Динамо» в овертайме (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ поделился впечатлениями от игры. 06.09.2019 23:00 Хоккей Григорьевская Юлия
Теперь Медведев – в четверке сильнейших. И на US Open, и в мировом рейтинге Даниил Медведев в четвертьфинале US Open победил Стэна Вавринку, что обеспечило ему и выход в первый полуфинал «Большого шлема» в карьере, и четвертую строчку в рейтинге ATP. 04.09.2019 02:30 Теннис Мысин Николай
Русский чех, списанный из «Вашингтона», разорвал «Спартак» Такой хоккей у нас теперь на зауженных канадских площадках будет всегда. 06.09.2019 23:45 Хоккей Славин Виталий
Фигурист ростом 216 см: такого вы еще не видели. Как прошли контрольные прокаты В субботу и воскресенье в «Лужниках» прошли контрольные прокаты сборной России. 08.09.2019 21:00 Фигурное катание Чикирис Олег
Рублев наказал главного хулигана в теннисе. Россиянин победил Кирьоса Андрей Рублев второй раз в карьере вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США. В ночь на воскресенье по московскому времени он победил австралийца Ника Кирьоса – 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:3. 01.09.2019 16:10 Теннис Мысин Николай
Новости
10:08 Теннис Даниил Медведев: Сделал все, что мог (фото)
10:02 Футбол Главный тренер сборной Армении Армен Гюльбудагянц: Мы вернулись в гонку
09:53 Футбол Федор Кудряшов: Уверен, что менталитет сборной поменялся, в этом заслуга тренеров
09:48 Футбол Дмитрий Баринов: Надо обязательно побеждать Казахстан и спокойно готовиться к Шотландии и Кипру
09:43 Футбол Жорже Жезуш: Если у Неймара не поменяется образ мыслей, он не достигнет уровня Роналду
09:30 Футбол Чиро Иммобиле: На меня сильно давило, что я два года не забивал за сборную
09:23 Футбол Месси и Суарес готовятся сыграть с «Валенсией»
09:13 Футбол Роберто Манчини: Мы сами себе организовали трудности
08:58 Хоккей Фальстарт «Локомотива», град голов «Ак Барса», дебют Кочеткова. Хит-парад первой игровой недели КХЛ
07:31 Футбол Россия примет Казахстан в квалификации Евро-2020
06:23 Теннис Медведев отыграл у Надаля два сета, но все-таки уступил в финале US Open
01:52 Футбол «Локомотив» рассчитывает выгодно продать Мурило
01:41 Футбол Федор Кудряшов: Чувствую, что тренерский штаб сборной мне доверяет
01:08 Футбол Ван Дейк подпишет шестилетний контракт с «Ливерпулем»
00:49 Футбол «Нефтехимик» не продал лучшего бомбардира ФНЛ топ-клубу РПЛ
00:38 Футбол «Ростов» пригласили в Сирию
00:22 Футбол Глушаков восстановился после травмы
00:04 Футбол Василий Кикнадзе: В «Локомотив» мог перейти один из лучших нападающих мира
23:39 Футбол Испания и Италия одержали победы в квалификации Евро-2020
23:10 Волейбол Россиянки выиграли третий матч на чемпионате мира U18
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика