Федор Кудряшов: Уверен, что менталитет сборной поменялся, в этом заслуга тренеров

Защитник сборной России Федор Кудряшов перед матчем отборочного турнира Евро-2020 с Казахстаном высказался о том, как изменился настрой игроков национальной команды.
«Я уверен, что наш менталитет поменялся, – приводят «Известия» слова 32-летнего игрока. – И в этом большая заслуга тренерского штаба и коллектива, который был создан в преддверии чемпионата мира.
Как говорил Артем Дзюба, люди, которые приезжают в сборную, должны понимать, за что они играют и кого представляют».
Напомним, в пятницу сборная России победила Шотландию (2:1) и продолжает занимать второе место в группе I.
Матч Россия – Казахстан пройдет на стадионе «Калининград». Начало – 21:45 (мск).
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