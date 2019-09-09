Федор Кудряшов: Уверен, что менталитет сборной поменялся, в этом заслуга тренеров Россия сыграет с Казахстаном в отборе на Евро-2020.

Защитник сборной России Федор Кудряшов перед матчем отборочного турнира Евро-2020 с Казахстаном высказался о том, как изменился настрой игроков национальной команды.

«Я уверен, что наш менталитет поменялся, – приводят «Известия» слова 32-летнего игрока. – И в этом большая заслуга тренерского штаба и коллектива, который был создан в преддверии чемпионата мира.

Как говорил Артем Дзюба, люди, которые приезжают в сборную, должны понимать, за что они играют и кого представляют».

Напомним, в пятницу сборная России победила Шотландию (2:1) и продолжает занимать второе место в группе I.

Матч Россия – Казахстан пройдет на стадионе «Калининград». Начало – 21:45 (мск).