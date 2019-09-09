Рафаэль Надаль: То, как драматично сложился матч с Медведевым, делает этот день незабываемым

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль поделился эмоциями после победы в финале турнира «Большого шлема» US Open в Нью-Йорке над Даниилом Медведевым из России (7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4).

«То, как драматично сложился этот матч, делает этот день незабываемым, частью моей истории в теннисе, – приводит BBC слова 33-летнего испанца. – Сейчас этот трофей значит для меня все. Я очень доволен тем, что справился со всеми трудностями.

Смогу ли опередить Федерера по победам на «Большом шлеме»? Я не думаю таким образом. Я не могу просто держать это в голове. Теннис – это больше, чем победы на «Большом шлеме». Мне нужно думать и о других вещах.

Я играю, чтобы быть счастливым. Конечно, эта победа делает меня очень счастливым. Но несколько недель назад я выиграл в Монреале, и это тоже был важный момент для меня».

Напомним, Надаль стал 19-кратным победителем турниров «Большого шлема». У рекордсмена по этому показателю – Роджера Федерера – на одну победу больше.