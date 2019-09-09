Федор Кудряшов: Наш старый товарищ Юра Жирков меня точно перебегал Россия победила Шотландию и сыграет с Казахстаном в квалификации Евро-2020.

Защитник сборной России Федор Кудряшов после матча с Шотландией (2:1) в отборочном турнира Евро-2020 на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго высказался о своем партнере Юрии Жиркове.

– Вы выдали один из самых больших объемов работы в матче. Почему после игры вам и Марио Фернандесу пришлось еще и на велотренажере заминку делать?

– Думаете? Мне кажется, меня наш старый товарищ точно перебегал, – сказал 32-летний игрок обороны в интервью «Известиям». – Это Юра Жирков.

– Не удивляет, что Жирков в 36 лет в таком порядке?

– Надо у него спросить, в чем залог этой молодости и жажды приносить пользу не только клубу, но и сборной.

Напомним, в матче с Шотландией Жирков вынудил защитник соперника Стивена О’Доннелла отправить мяч в свои ворота. Этот гол стал победным.

В понедельник Россия сыграет с Казахстаном в Калининграде. Матч на стадионе «Калининград» начнется в 21:45 (мск).