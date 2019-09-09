Денис Попов: Казахи будут рвать и метать - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
09 сентября 2019 11:26ФутболЛипкин Антон

Денис Попов: Казахи будут рвать и метать

Россия сыграет с Казахстаном в квалификации Евро-2020.

Бывший форвард ЦСКА Денис Попов прокомментировал предстоящий матч отборочного турнира Евро-2020 Россия – Казахстан в Калининграде.

«Не думаю, что у наших будет самоуверенность против Казахстана, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Попова. – Наоборот, должна быть полная концентрация. Уж кто-кто, а Черчесов на чемпионате мира доказал: порядок бьет класс.

Надо понимать, что для казахов это последний шанс зацепиться за выход из группы, они будут рвать и метать».

Напомним, после пяти туров у России 12 очков и второе место, Казахстан идет третьим с семью очками.

В марте в матче в Нур-Султане Россия крупно обыграла Казахстан (4:0). Дубль оформил полузащитник Денис Черышев, один гол на счету форварда Артема Дзюбы, а еще один мяч защитник Абзал Бейсебеков отправил в свои ворота.

Матч Россия – Казахстан на стадионе «Калининград» пройдет в понедельник и начнется в 21:45 (мск).

Мматч

Групп

Не коронуйте Трусову раньше времени. Всесильность женских четверных – это миф В новом сезоне во «взрослых» соревнованиях дебютируют Александра Трусова и Анна Щербакова. Они делают прыжки в четыре оборота, которые… ничего не гарантируют. 09.08.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Загитова выступит в контрольных прокатах вслед за Медведевой Алина Загитова: В этом сезоне не планирую усложнять программы Алина Загитова: Я поняла, что не надо стремиться занять какое-то место
Одной ногой – на Евро. Россия победила Шотландию Команда Станислава Черчесова добыла волевую победу в Глазго и на 90 процентов обеспечила себе выход на чемпионат Европы 2020 года. 07.09.2019 00:00 Футбол Мощенко Захар
Бьянка – новая королева. Время Серены ушло Какие выводы мы можем сделать после победы Бьянки Андрееску над Сереной Уильямс в финале Открытого чемпионата США. 08.09.2019 15:30 Теннис Мысин Николай
Туктамышева учит четверной и помогает Лазукину с акселем В преддверии нового сезона подопечные Алексея Мишина показали свои новые программы. 23.08.2019 18:52 Фигурное катание Татьянин Михаил
Еще по теме:
Загитова выступит в контрольных прокатах вслед за Медведевой Алексей Мишин: Никогда в межсезонье Туктамышева не была в такой хорошей форме Спиридонов оскорбил Туктамышеву из-за матча «Зенит» - «Ахмат»
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Валиева: сразу 200 – и с четверным. Наша новая звезда побеждает в Куршевеле 13-летняя Камила Валиева выиграла 1-й этап юниорского Гран-при-2019. Россиянка чисто исполнила четверной тулуп и преодолела гроссмейстерский рубеж в 200 баллов. 24.08.2019 08:42 Фигурное катание Тигай Лев
Сколько стоит Проворов? Из наших игроков НХЛ лишь он остался без контракта После того как в среду «Ванкувер» наконец подписал новый договор с нападающим Николаем Голдобиным – 900 тысяч долларов на один сезон, из наших игроков НХЛ без контракта остался только защитник «Филадельфии» Иван Проворов. 06.09.2019 12:30 Хоккей Славин Виталий
Рублев наказал главного хулигана в теннисе. Россиянин победил Кирьоса Андрей Рублев второй раз в карьере вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США. В ночь на воскресенье по московскому времени он победил австралийца Ника Кирьоса – 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:3. 01.09.2019 16:10 Теннис Мысин Николай
Евгений Ловчев: Россия показала блестящий футбол Обозреватель «Советского спорта» - о победе сборной России над Шотландией. 07.09.2019 10:00 Футбол
Порье оказался лучше Конора, но Хабиб его «задушил» «Советский спорт» о победе чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Порье в главном событии турнира UFC 242, который прошел в Абу-Даби. 08.09.2019 00:30 ММА Усачев Владислав
Новости
11:46 Баскетбол Андрей Кириленко: Четвертьфинал был бы нашим пределом на чемпионате мира
11:39 Футбол Савичев признан лучшим тренером ФНЛ в августе
11:34 Футбол Микаэль Брага: Сборная России редко так достойно выступает в квалификации
11:26 Футбол Денис Попов: Казахи будут рвать и метать
11:20 Футбол Федор Кудряшов: Наш старый товарищ Юра Жирков меня точно перебегал
11:12 Футбол Роберт Просинечки: Армении будет сложно, так как Италия и Финляндия далеко оторвались
11:06 ММА Дата следующего боя Емельяненко не утверждена
10:57 Теннис Медведев поднялся на четвертое место в чемпионской гонке ATP, Рублев стал 31-м
10:45 Теннис Медведев официально стал четвертой ракеткой мира, Рублев вернулся в топ-40
10:32 Футбол Василий Кикнадзе: Кто вам сказал, что Миранчуки сопоставимы по уровню с Головиным
10:23 Футбол Рафаэль Надаль: То, как драматично сложился матч с Медведевым, делает этот день незабываемым
10:08 Теннис Даниил Медведев: Сделал все, что мог (фото)
10:02 Футбол Главный тренер сборной Армении Армен Гюльбудагянц: Мы вернулись в гонку
09:53 Футбол Федор Кудряшов: Уверен, что менталитет сборной поменялся, в этом заслуга тренеров
09:48 Футбол Дмитрий Баринов: Надо обязательно побеждать Казахстан и спокойно готовиться к Шотландии и Кипру
09:43 Футбол Жорже Жезуш: Если у Неймара не поменяется образ мыслей, он не достигнет уровня Роналду
09:30 Футбол Чиро Иммобиле: На меня сильно давило, что я два года не забивал за сборную
09:23 Футбол Месси и Суарес готовятся сыграть с «Валенсией»
09:13 Футбол Роберто Манчини: Мы сами себе организовали трудности
09:00 Хоккей Фальстарт «Локомотива», град голов «Ак Барса», дебют Кочеткова. Хит-парад игровой недели
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика