Денис Попов: Казахи будут рвать и метать Россия сыграет с Казахстаном в квалификации Евро-2020.

Бывший форвард ЦСКА Денис Попов прокомментировал предстоящий матч отборочного турнира Евро-2020 Россия – Казахстан в Калининграде.

«Не думаю, что у наших будет самоуверенность против Казахстана, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Попова. – Наоборот, должна быть полная концентрация. Уж кто-кто, а Черчесов на чемпионате мира доказал: порядок бьет класс.

Надо понимать, что для казахов это последний шанс зацепиться за выход из группы, они будут рвать и метать».

Напомним, после пяти туров у России 12 очков и второе место, Казахстан идет третьим с семью очками.

В марте в матче в Нур-Султане Россия крупно обыграла Казахстан (4:0). Дубль оформил полузащитник Денис Черышев, один гол на счету форварда Артема Дзюбы, а еще один мяч защитник Абзал Бейсебеков отправил в свои ворота.

Матч Россия – Казахстан на стадионе «Калининград» пройдет в понедельник и начнется в 21:45 (мск).