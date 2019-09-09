Савичев признан лучшим тренером ФНЛ в августе

Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев признан Футбольной национальной лигой лучшим тренером августа, сообщает официальный сайт ФНЛ.
В августе черно-белые провели шесть матчей и во всех одержали победы: «Армавир» (2:1), «Луч» (1:0), «Авангард» (3:1), «Текстильщик» (3:1), «Енисей» (2:0) и «Ротор» (2:0).
В воскресенье «Торпедо» обыграло «Химки» (1:0) в матче 12-го тура и упрочило свое лидерство в турнирной таблице.
Отметим, что в голосовании болельщиков лучшим тренером месяца стал Дмитрий Воецкий из «Чайки», набравший 24,7 процента голосов. В тройку также вошли Савичев (23,4 процента) и Андрей Талалаев из «Химок» (16,7 процента).
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