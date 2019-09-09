В сборной России определились с формой на матч против Казахстана (фото) Туром ранее подопечные Станислава Черчесова обыграли Шотландию (2:1), а сборная Казахстана сыграла вничью с коллективом из Кипра.

Пресс-служба сборной России сообщила, что футболисты национальной команды выйдут на игру с коллективом из Казахстана в красной форме.

Что касается голкипера, то он выйдет на поединок в зеленом комплекте экипировки.

Напомним, встреча квалификации Евро-2020 состоится сегодня, 9 сентября и пройдет в Калининграде. Начало матча – 21.45 мск.