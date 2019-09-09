Дмитрий Черышев: Будет сложно вскрыть оборону сборной Казахстана Туром ранее подопечные Станислава Черчесова обыграли Шотландию (2:1), а сборная Казахстана сыграла вничью с коллективом из Кипра.

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Известный российский специалист Дмитрий Черышев поделился ожиданиями от матча сборных России и Казахстана в рамках квалификации Евро-2020.

«Наша сборная будет играть больше в позиционной атаке, казахи скорее всего будут больше обороняться, а наши позиционно атаковать.

Сейчас все команды научились играть. Будет сложно вскрыть оборону сборной Казахстана, это будет определяющим моментом в матче и нам надо будет организованно это делать. Я думаю голов много не будет, команды грамотны играют в обороне, но важно победить и без разницы с каким счетом», – цитирует Черышева Sport24.ru.

Напомним, встреча состоится сегодня и пройдет в Калининграде. Матч стартует в 21.45 мск.