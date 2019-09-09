Юрий Красножан: Уверен, результат матча с Казахстаном будет в пользу России Туром ранее подопечные Станислава Черчесова обыграли Шотландию (2:1), а сборная Казахстана сыграла вничью с коллективом из Кипра.

Бывший наставник сборной Казахстана Юрий Красножан, работавший у руля «Локомотива», дал комментарий перед матчем национальной команды со сборной России.

Напомним, встреча квалификации Евро-2020 состоится сегодня и пройдет в Калининграде. Матч стартует в 21.45 мск.

«Понятно, что сегодня Россия будет в роли фаворита. Это может, с одной стороны, раскрепостить сборную Казахстана. Но я уверен, что результат в любом случае будет в пользу сборной России. А вот, какая будет игра – как с Кипром, с обилием голевых моментов или более сухая – сейчас трудно сказать.

Я думаю, Черчесов знает, что делать. Ожидаю ротацию состава по сравнению с матчем против сборной Шотландии, но не думаю, что состав будет изменен кардинально», – цитирует специалиста Sport24.ru.