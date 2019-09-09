Артем Дзюба – о матче с Казахстаном: Ни капли вальяжности Встреча состоится в понедельник, 9 сентября и пройдет в Калининграде. Начало поединка – 21.45 мск.

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Форвард сборной России Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча с командой Казахстана в рамках квалификации Евро-2020.

«Сегодня – важнейший матч с Казахстаном! Ни капли вальяжности, ни секунды расслабленности. Только максимум!

Рассчитываем на вашу поддержку! Она придает нам сил», – написал Дзюба в своем Instagram.

Туром ранее подопечные Станислава Черчесова обыграли Шотландию (2:1), а сборная Казахстана сыграла вничью с коллективом из Кипра.