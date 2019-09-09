Титов дал прогноз на матч сборных России и Казахстана в квалификации Евро-2020 - Советский спорт
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09 сентября 2019 16:17Футбол

Титов дал прогноз на матч сборных России и Казахстана в квалификации Евро-2020

Туром ранее подопечные Станислава Черчесова обыграли Шотландию (2:1), а сборная Казахстана сыграла вничью с коллективом из Кипра.

Бывший капитан московского «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от матча сборных России и Казахстана в рамках квалификации Евро-2020.

«Ожидания от матча со сборной Казахстана такие, что нужно сегодня брать три очка. Мы в прошлом матче со сборной Шотландии сделали уверенный шаг к Евро-2020, поэтому думаю, что нужно закрепить результат и сыграть в свой футбол, который мы показали в Глазго.

Во втором тайме с шотландцами сборная продемонстрировала великолепный отрезок, когда в течение 20-25 минут наша команда доминировала и показала прекрасный футбол. Если будем и дальше показывать такой уровень футбола, то все будет хорошо», – цитирует Титова Sport24.ru.

Напомним, встреча состоится сегодня и пройдет в Калининграде. Матч стартует в 21.45 мск.

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