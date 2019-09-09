Титов дал прогноз на матч сборных России и Казахстана в квалификации Евро-2020

Бывший капитан московского «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от матча сборных России и Казахстана в рамках квалификации Евро-2020.
«Ожидания от матча со сборной Казахстана такие, что нужно сегодня брать три очка. Мы в прошлом матче со сборной Шотландии сделали уверенный шаг к Евро-2020, поэтому думаю, что нужно закрепить результат и сыграть в свой футбол, который мы показали в Глазго.
Во втором тайме с шотландцами сборная продемонстрировала великолепный отрезок, когда в течение 20-25 минут наша команда доминировала и показала прекрасный футбол. Если будем и дальше показывать такой уровень футбола, то все будет хорошо», – цитирует Титова Sport24.ru.
Напомним, встреча состоится сегодня и пройдет в Калининграде. Матч стартует в 21.45 мск.
Трусова и Туктамышева затмили Загитову с Медведевой (видео) В «Лужниках» произвольными программами завершились предсезонные контрольные прокаты сильнейших фигуристов России. 08.09.2019 23:15 Фигурное катание Тигай Лев Бьянка – новая королева. Время Серены ушло Какие выводы мы можем сделать после победы Бьянки Андрееску над Сереной Уильямс в финале Открытого чемпионата США. 08.09.2019 15:30 Теннис Мысин Николай Такого еще не было: Загитова, Медведева и Туктамышева – на одном катке В «Лужниках» стартовали контрольные прокаты лучших российских фигуристов перед началом сезона-2018/19. 07.09.2019 20:00 Фигурное катание Тигай Лев Борис Майоров: Ткачев будет не хуже Гусева В воскресенье стартовал 12-й сезон КХЛ. Команды провели по 1-2 матча. Эксперт «Советского спорта», двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров отвечает на актуальные вопросы КХЛ. 05.09.2019 19:30 Хоккей Домрачев Владислав Медведев – в четвертьфинале в Нью-Йорке. И там его ждет не Джокович Даниил Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». 02.09.2019 09:00 Теннис Мысин Николай Станислав Черчесов: Недооценки нет – есть флаг и гимн Главный тренер сборной России рассказал о подготовке к матчу против Казахстана, победа над которым практически откроет нашей команде дорогу в финальную стадию Евро-2020. 08.09.2019 18:15 Футбол Сергеев Иван От тейкдаунов американцу не уйти. Увлекательная статистика Нурмагомедова и Порье Приводим статистические данные хедлайнеров шоу UFC 242 в Абу-Даби (ОАЭ). 06.09.2019 15:30 ММА Ващенко Сергей Олег Знарок: Удалений у нас слишком много Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после поражения от «Динамо» в овертайме (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ поделился впечатлениями от игры. 06.09.2019 23:00 Хоккей Григорьевская Юлия Эдуард Вартанян: Прогнозировал победу Хабиба в четвертом раунде, а он победил уже в третьем Боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 01:30 ММА Волохов Юрий Спартак Гогниев: Больше всего в Осетии хотели попасть на ЦСКА На этой неделе была сформирована сетка Кубка России. 06.09.2019 13:30 Футбол Артамонов Антон